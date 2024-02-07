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Fortnite приносит комедийное облегчение с картой комедийного клуба JokeNite

Fortnite приносит комедийное облегчение с картой комедийного клуба JokeNite

Скриншот через официальный Twitter Fortnite Fortnite накопила прекрасную коллекцию игровых режимов и возможностей под своим новым брендом «Найди это в Fortnite», от потных рейтинговых игр Fortnite до казуальных режимов, таких как Fortnite Festival.

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