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Начальник Управления по работе с личным составом МВД Татарстана полковник полиции Ильхам Сахапов пожелал курсантам выпускных курсов КЮИ МВД России успешного учебного года

Начало учебного года в Казанском юридическом институте МВД России для старшекурсников ознаменовалось вручением офицерских погон, а первокурсники получили свои первые удостоверения.

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