Planet today
ГЛАВНОЕЛЕНТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Planet today

41 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tsan tsan
    Интересно, украинцы хоть понимают, что их "утилизация" есть естественное продолжение их же поскакушек "Кто не скачет,...Украинцы любой це...
  • Вовладар Даров
    Шакалье продажноеБолгары продолжаю...
  • JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
    предатели пожизненныеБолгары продолжаю...

Украинцы любой ценой спасаются от «утилизации»

Украинцы любой ценой спасаются от «утилизации»

Жители Украины продолжают массовое бегство из страны, рискуя собственной жизнью. Их не останавливают ни угроза уголовного наказания, ни пограничники.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
tsan tsan
Интересно, украинцы хоть понимают, что их &quot;утилизация&quot; есть естественное продолжение их же поскакушек &quot;Кто не скачет, тот москаль!&quot;, их кричалок &quot;Москаляку на гиляку!&quot; , их желания обрядиться в кружевные трусики, их шествия с кухонной утварью на головах ?
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх