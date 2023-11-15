Украинцы любой ценой спасаются от «утилизации»

tsan tsan

Интересно, украинцы хоть понимают, что их "утилизация" есть естественное продолжение их же поскакушек "Кто не скачет, тот москаль!", их кричалок "Москаляку на гиляку!" , их желания обрядиться в кружевные трусики, их шествия с кухонной утварью на головах ?