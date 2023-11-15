Жители Украины продолжают массовое бегство из страны, рискуя собственной жизнью. Их не останавливают ни угроза уголовного наказания, ни пограничники.
Украинцы любой ценой спасаются от «утилизации»
Комментарии
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tsan tsan
Интересно, украинцы хоть понимают, что их "утилизация" есть естественное продолжение их же поскакушек "Кто не скачет, тот москаль!", их кричалок "Москаляку на гиляку!" , их желания обрядиться в кружевные трусики, их шествия с кухонной утварью на головах ?
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