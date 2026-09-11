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В России запущена коммерческая сеть 5G: технические особенности и перспективы развития

В России официально запущена коммерческая сеть связи пятого поколения (5G), которая на первом этапе стала доступна в 16 городах, охватывая около десяти миллионов человек.

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