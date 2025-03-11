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Царьград

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ВСУ пытались ударить по двум районам Нижегородской области: сколько дронов сбили, пострадавшие

ВСУ пытались ударить по двум районам Нижегородской области: сколько дронов сбили, пострадавшие

Регион в ночь на 11 марта отбивался от украинских БПЛА.В Нижегородской области успешно были отражены атаки беспилотников ВСУ.

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