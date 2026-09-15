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Царьград

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«Три месяца били»: как русская армия взяла тюрьму-крепость ВСУ в Малой Токмачке

«Три месяца били»: как русская армия взяла тюрьму-крепость ВСУ в Малой Токмачке

Начальник штаба 70-го МСП рассказал о штурме тюрьмы-опорника ВСУ в Малой Токмачке.Штурм опорного пункта ВСУ в Малой Токмачке стал одной из сложнейших операций на запорожском направлении.

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