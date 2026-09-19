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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Илья Авербух: «Дикиджи показал очень хорошую форму, ему по силам бороться со всеми. Тот же Шайдоров не выглядит непобедимым»

Хореограф Илья Авербух считает, что Владислав Дикиджи может составить конкуренцию любому фигуристу на международной арене.

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