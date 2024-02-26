Добрый Мир
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Добрый Мир

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Совет Федерации поддержал денонсацию договора 1990-го, после чего Европа содрогнется, и нынешняя Германия юридически перестанет существовать

Вчера 30K прочитали Друзья, похоже, мы с вами скоро можем стать свидетелями большого исторического события.

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Комментарии
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Boris Borisov
Кажется на всей планете одна Россия играет в дебильную игру : - &quot;Соблюдение международных законов &quot;.
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11 час.
В С
Вот, вот... Укрожопые тоже так думали. Теперь будет , как мы скажем. Был шанс жить мирно и счастливо.
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11 час.
ВБ
Владимир Бурцев
Свежо придание, да верится с трудом! Мы много чего говорим и хотим, а не делаем. Может они и пытались, да им  не разрешили- и не разрешат. Бандеровцы воевали с СССР до 53 года, и прибалты не рвались в СССР. Сейчас засипят деньгами и все по новому. Все, что можно освободить от этой нечестии- освободить, а остальных послать куда подальше.
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10 час.

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