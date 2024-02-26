Совет Федерации поддержал денонсацию договора 1990-го, после чего Европа содрогнется, и нынешняя Германия юридически перестанет существовать

Вот, вот... Укрожопые тоже так думали. Теперь будет , как мы скажем. Был шанс жить мирно и счастливо.

ВБ

Владимир Бурцев

Свежо придание, да верится с трудом! Мы много чего говорим и хотим, а не делаем. Может они и пытались, да им не разрешили- и не разрешат. Бандеровцы воевали с СССР до 53 года, и прибалты не рвались в СССР. Сейчас засипят деньгами и все по новому. Все, что можно освободить от этой нечестии- освободить, а остальных послать куда подальше.