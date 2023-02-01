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Арктика и Балтика: как Россия будет защищать свои морские владения, обсудят в «Патриот»

Арктика и Балтика: как Россия будет защищать свои морские владения, обсудят в «Патриот»

Баренцеву сотрудничеству между Россией, Норвегией, Финляндией и Швецией исполнилось 30 лет. Организация была оформлена юридически в январе 1993-го года в норвежском городе Киркенес, и была призвана обеспечить устойчивое социальное развитие региона.

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