Арктика и Балтика: как Россия будет защищать свои морские владения, обсудят в «Патриот»

Баренцеву сотрудничеству между Россией, Норвегией, Финляндией и Швецией исполнилось 30 лет. Организация была оформлена юридически в январе 1993-го года в норвежском городе Киркенес, и была призвана обеспечить устойчивое социальное развитие региона.