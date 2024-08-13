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Царьград

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Атака на Курскую область – отвлекающий манёвр: Угроза намного страшнее

Атака на Курскую область – отвлекающий манёвр: Угроза намного страшнее

Вечером в воскресенье, 11 июля, ВСУ вновь, в очередной уже раз, атаковали Запорожскую АЭС, повредив ударом дрона-камикадзе одну из двух градирен станции.

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