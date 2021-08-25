Русская весна

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Генерал назвал причины поражения афганских войск

Генерал назвал причины поражения афганских войск

В афганской армии считают, что к ее разгрому и захвату талибами власти в стране привело решение США вывести свои войска, а также коррумпированность правительства президента Гани, которая распространилась и на высшее военное руководство Афганистана.

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