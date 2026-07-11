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Жирков сказал, что извинился перед соперником за драку в любительской лиге: «Все разрешилось, все бывает»

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков рассказал, что извинился перед соперником за потасовку в матче любительской лиги.

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