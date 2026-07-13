Страна и люди
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Страна и люди

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Отдых в Турции за 34 тысячи рублей - реальность или ловушка для наивных туристов?

Отдых в Турции за 34 тысячи рублей - реальность или ловушка для наивных туристов?

Туроператоры начали продавать путевки в Турцию по цене десятилетней давностиНа туристическом рынке России вновь появились путевки в Турцию по минимальным расценкам — около 34 000 рублей.

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