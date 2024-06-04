Гроб с телом полярника Чилингарова доставили в храм Христа Спасителя

Гроб с телом легендарного полярника, депутата Госдумы, Героя Советского Союза и России Артура Чилингарова, скончавшегося в минувшую субботу на 85-м году жизни после тяжёлой болезни, доставили в Преображенскую церковь храма Христа Спасителя в Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии