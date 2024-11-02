Алаудинов назвал ноябрь 2024 года решающим месяцем спецоперации

Заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов выразил мнение, что ноябрь 2024 года может стать решающим месяцем специальной военной операции.
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