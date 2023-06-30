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Марлон Вера бросил вызов Петру Яну: «Выходи»

«Ян, выходи», – написал боец UFC Марлон Вера в социальных сетях. 19 августа Вера должен был подраться с экс-чемпионом организации Генри Сехудо, но бой был отменен из-за травмы американца.

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