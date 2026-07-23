Стив Джермин назвал просчет Запада, который перед тем, как затевать конфликт с РФ, не осознавал, что придется иметь дело со стратегически мыслящим лидером.
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