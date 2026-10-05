Минобороны: Армия России освободила Самойловку в Запорожской области (ФОТО)

Армия России освободила Самойловку в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Самойловка Запорожской области.
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