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Появление НАТО на Украине становится вопросом времени

Появление НАТО на Украине становится вопросом времени

Целеуказание НАТО 61 миллиард долларов, который в прямом смысле зажали для Украины республиканцы, погоды на поле боя не сделает.

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Комментарии
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Natalija Osminina
ДА Я ОБ ЭТОМ ПОЛТОРА ГОДА ПИШУ!!! А дебилы всё воют и воют: &quot;На Киев!! На Львов! На Одессу!!!&quot; Писала полтора года, что СВО не пойдет дальше  4-х заявленных Российскими областей.  Она встанет в позиционных боях на их границах. И решать вопрос КАПИТУЛЯЦИИ Россия будет с НАТО.  УКРАИНА тут вовсе ни при чем. Её никогда не было как государства, и нет сейчас, это ОБЪЕКТ, это ТЕРРИТОРИЯ, на которой НАТО выясняет с Россией, кто будет править миром. Какая &quot;победа над УКРАИНОЙ&quot;??? Это ТЕРРИТОРИЯ!! Победа может быть не НАД Украиной, а НА этой территории, а значит, НАД НАТО , Европой и США. Чего пишут всякий бред. КТО будет на Украине капитулировать??? НИКТО, Нет у Зеленского права на капитуляции и вообще ни на что. Он-МАРИОНЕТКА НА ТЕРРИТОРИИ НАТО. Капитулировать может только НАТО. А в подтверждении этого отойти на границы 1990 года, до распада ГДР. Путин сказал, что никому не верит и всё надо подтверждать ваши договорняки ФАКТАМИ. Как только НАТО уйдет из восточной Европы, освободив свои базы для российских военных- тогда Украина окажется в котле по всем своим границам. И нехай убивают друг друга в Гражданской войне. Для этого Лондон пришлет им гетьмана Залужного. Зачем российских ребят то убивать почем зря? Всё надо делать по уму.
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2 час.
Natalija Osminina
И никакие боссы НАТО на Украину не пойдут. Потому что  Путин, получив легитимность,  сейчас будет отвечать Европе по полной. Полетят  F16 с Румынского аэродорома- не будет аэродрома. Буду стрелять по Белгороду чешскими снарядами- не будет завода, их выпускающих. И вот когда европейцы СВОИМИ ГЛАЗАМИ увидят, как взрывается их земля,  они сразу успокоятся. И никакой ядерной Третьей Мировой не будет.  США за Европу вписываться не будут. А европейские лидеры буду выбрасываттся из окон с криками &quot;Русские идут!&quot;.
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2 час.

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