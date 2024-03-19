Появление НАТО на Украине становится вопросом времени

Natalija Osminina

ДА Я ОБ ЭТОМ ПОЛТОРА ГОДА ПИШУ!!! А дебилы всё воют и воют: "На Киев!! На Львов! На Одессу!!!" Писала полтора года, что СВО не пойдет дальше 4-х заявленных Российскими областей. Она встанет в позиционных боях на их границах. И решать вопрос КАПИТУЛЯЦИИ Россия будет с НАТО. УКРАИНА тут вовсе ни при чем. Её никогда не было как государства, и нет сейчас, это ОБЪЕКТ, это ТЕРРИТОРИЯ, на которой НАТО выясняет с Россией, кто будет править миром. Какая "победа над УКРАИНОЙ"??? Это ТЕРРИТОРИЯ!! Победа может быть не НАД Украиной, а НА этой территории, а значит, НАД НАТО , Европой и США. Чего пишут всякий бред. КТО будет на Украине капитулировать??? НИКТО, Нет у Зеленского права на капитуляции и вообще ни на что. Он-МАРИОНЕТКА НА ТЕРРИТОРИИ НАТО. Капитулировать может только НАТО. А в подтверждении этого отойти на границы 1990 года, до распада ГДР. Путин сказал, что никому не верит и всё надо подтверждать ваши договорняки ФАКТАМИ. Как только НАТО уйдет из восточной Европы, освободив свои базы для российских военных- тогда Украина окажется в котле по всем своим границам. И нехай убивают друг друга в Гражданской войне. Для этого Лондон пришлет им гетьмана Залужного. Зачем российских ребят то убивать почем зря? Всё надо делать по уму.