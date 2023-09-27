На Западе очередная печалька - выяснилось, что нефтяной потолок не работает. Или работает так, как летают крокодилы - низенько-низенько и в режиме "стелс" (именно поэтому летающих крокодилов мало кто видел).
Нефтяной потолок рухнул или Слушай, дорогой, а западный страховка не нужен совсем
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Малик Гумеров
Крупная буржуазия (по сути хозяин страны) , если начинает терять прибыля на внешнем рынке , восполняет эти потери прибылей за счет мелкого и среднего бизнеса и населения страны !!! Если только повышения цен не хватает ... , то ранее делали через правительство - увеличивали налоги и дотировали - возмещали потерянную прибыль крупному бизнесу ! Так наточены законы и правила игры - для этого грохнули СССР = для узаконенного грабежа ! ... Бюджет государства 20 трлн. на 145 млн. населения ! Прибыля крупного бизнеса до 200 трлн. в год на штук под 300 паразитов-ломехузов ! КТО ХОЗЯИН ???
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9 час.
МГ
Малик Гумеров
Практически те же ! Но действуют через своих холуев - своих назначенных менеджеров - т. н. олигархов ! Все их Активы(заводы , фабрики , пароходы) принадлежат западу - зарегетрированы под западной юрисдикцией ! И все прибыля = это ресурсы страны , труд и пот работающих ... = весь прибавочный продукт = они угоняют на запад , на благо своих хозяев ! ВСЮ КРУПНУЮ БУРЖУАЗИЮ НУЖНО РАСКУЛАЧИВАТЬ - вернуть все Активы стране и народу ! Иначе картину не изменить . Под их интересы насажены все законы и правила игры !
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9 час.
Владимир Алтайцев
автор нагло лжёт. на контрабанде нефти лихо зарабатывает только шавка США Индия, расплачиваясь рупиями, которые никому в мире не нужны, да ещё Индия и запретила их вывоз. Вот и причина того, что Индия на цырлах ходит перед США - чтобы они ей путь перепродажи не закрыли. А эти пресловутые почти 2 миллиарда долларов Россия получила за счёт населения РОссии, повысив цены на топливо. Ларчик-то просто открывается.
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1 час.
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