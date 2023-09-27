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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Татьяна Курочкина
    Это от осознания "исключительности" что-ли.....⁉️Мозги жиром заплыли.........(если они у тамошних военных были...)🤭�...Российские танкис...
  • Игорь
    Российские танкис...
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Нефтяной потолок рухнул или Слушай, дорогой, а западный страховка не нужен совсем

Нефтяной потолок рухнул или Слушай, дорогой, а западный страховка не нужен совсем

На Западе очередная печалька - выяснилось, что нефтяной потолок не работает. Или работает так, как летают крокодилы - низенько-низенько и в режиме "стелс" (именно поэтому летающих крокодилов мало кто видел).

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Комментарии
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Малик Гумеров
Крупная буржуазия (по сути хозяин страны) , если начинает терять прибыля на внешнем рынке , восполняет эти потери прибылей за счет  мелкого и среднего бизнеса и населения страны !!! Если  только повышения цен  не хватает ... , то ранее  делали через правительство  -  увеличивали налоги  и дотировали - возмещали потерянную прибыль  крупному  бизнесу !   Так наточены законы и правила игры - для этого  грохнули СССР = для  узаконенного грабежа ! ...     Бюджет государства  20 трлн. на 145 млн. населения !   Прибыля крупного бизнеса  до 200 трлн. в год  на  штук под  300  паразитов-ломехузов !             КТО ХОЗЯИН ???
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9 час.
МГ
Малик Гумеров
Практически те же !  Но действуют через своих холуев - своих  назначенных менеджеров - т. н. олигархов !       Все  их Активы(заводы , фабрики , пароходы) принадлежат западу - зарегетрированы под западной юрисдикцией !     И все прибыля = это  ресурсы страны , труд и пот  работающих ... = весь прибавочный продукт  = они угоняют на запад , на благо своих хозяев !                          ВСЮ КРУПНУЮ БУРЖУАЗИЮ  НУЖНО РАСКУЛАЧИВАТЬ  - вернуть все Активы  стране и народу !        Иначе картину не изменить .   Под их интересы  насажены все законы и правила игры !
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9 час.
Владимир Алтайцев
автор нагло лжёт. на контрабанде  нефти лихо зарабатывает  только шавка США  Индия, расплачиваясь рупиями, которые никому в мире не нужны, да  ещё Индия и запретила  их вывоз. Вот и причина  того, что Индия  на цырлах ходит перед США - чтобы  они ей  путь перепродажи не закрыли. А  эти пресловутые почти 2 миллиарда долларов  Россия  получила  за счёт населения РОссии, повысив цены  на топливо. Ларчик-то просто открывается.
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1 час.

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