Нефтяной потолок рухнул или Слушай, дорогой, а западный страховка не нужен совсем

Малик Гумеров Крупная буржуазия (по сути хозяин страны) , если начинает терять прибыля на внешнем рынке , восполняет эти потери прибылей за счет мелкого и среднего бизнеса и населения страны !!! Если только повышения цен не хватает ... , то ранее делали через правительство - увеличивали налоги и дотировали - возмещали потерянную прибыль крупному бизнесу ! Так наточены законы и правила игры - для этого грохнули СССР = для узаконенного грабежа ! ... Бюджет государства 20 трлн. на 145 млн. населения ! Прибыля крупного бизнеса до 200 трлн. в год на штук под 300 паразитов-ломехузов ! КТО ХОЗЯИН ???

МГ Малик Гумеров Практически те же ! Но действуют через своих холуев - своих назначенных менеджеров - т. н. олигархов ! Все их Активы(заводы , фабрики , пароходы) принадлежат западу - зарегетрированы под западной юрисдикцией ! И все прибыля = это ресурсы страны , труд и пот работающих ... = весь прибавочный продукт = они угоняют на запад , на благо своих хозяев ! ВСЮ КРУПНУЮ БУРЖУАЗИЮ НУЖНО РАСКУЛАЧИВАТЬ - вернуть все Активы стране и народу ! Иначе картину не изменить . Под их интересы насажены все законы и правила игры !