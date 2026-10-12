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В Париже сгорел старейший крытый продовольственный рынок

В Париже сгорел старейший крытый продовольственный рынок

В центре Парижа в ночь с воскресенья, 11 октября, на понедельник, 12 октября, произошёл сильный пожар, который практически полностью уничтожил старейший столичный крытый продовольственный рынок Анфан-Руж («Рынок красных детей»).

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