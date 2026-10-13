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За рулем

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Эксперты назвали категорию автокомпонентов, цены на которую взлетели почти в 1,5 раза

Эксперты назвали категорию автокомпонентов, цены на которую взлетели почти в 1,5 раза

Аналитики проекта «Барометр автозапчастей» компании Rossko подвели итоги девяти месяцев 2026 года на российском рынке автокомпонентов.

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