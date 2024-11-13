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7 потрясающих заброшенных замков, куда мы мечтаем попасть

7 потрясающих заброшенных замков, куда мы мечтаем попасть

В разрушенных некогда величественных зданиях, есть своё очарование. Фасад приходит в упадок, огромные залы становятся домом для насекомых и пыли, а элегантная архитектура разрушается под воздействием времени и погоды.

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