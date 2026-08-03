Профессионалы и любители спорта из Левобережного отметят День физкультурника

Эту субботу и воскресенье, 8 и 9 августа, в Москве официально отметят День физкультурника. В рамках проекта «Лето в Москве» город превратится в одну большую тренировочную базу, где каждый сможет найти занятие по душе — от расслабляющей йоги до азартных командных игр.
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