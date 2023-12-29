Салливан: США предлагают Польше содействие в расследовании инцидента с ракетой

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты готовы предложить Польше необходимое техническое содействие в расследовании инцидента с ракетой.
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