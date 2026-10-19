Белый дом объяснил неприменение новых санкций против России тем, что сейчас они помешали бы переговорам по Украине Изображение сгенерировано ИИ Теперь следите за руками: еще в июле администрация Трампа поддерживала этот пакет как средство добиться мира через усиление давления на Москву.