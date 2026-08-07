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Контрафронт

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Афганистан: повстанцы Фронта свободы Афганистана (AFF) заявили, что несколько сотрудников Талибана...

Афганистан: повстанцы Фронта свободы Афганистана (AFF) заявили, что несколько сотрудников Талибана были убиты или ранены, а также нанесен серьезный ущерб после того, как повстанцы обстреляли ракетами часть военного аэродрома Кабульского международного аэропорта (KBL/OAKB) в Кабуле в вечерние часы по местному времени 6 августа.

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