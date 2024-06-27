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Царьград

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"Путин об этом и сказал": Полковник СБУ раскрыл подробности "глобального" военного события на СВО. 50 тысяч уже в ловушке в Часовом Яре

"Путин об этом и сказал": Полковник СБУ раскрыл подробности "глобального" военного события на СВО. 50 тысяч уже в ловушке в Часовом Яре

Полковник СБУ в отставке раскрыл подробности "глобального" военного события на СВО, о котором говорят уже длительное время по обе стороны фронта.

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