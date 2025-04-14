Зеленский раскрыл потери ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) безвозвратно потеряли около 100 тысяч военнослужащих с 2022 года. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский во время интервью в программе «60 Minutes» на телеканале CBS.
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