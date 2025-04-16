Американский дипломат: Трамп продолжает участвовать в украинской войне

Президент США Дональд Трамп ошибается, когда говорит, что конфликт на Украине – это не война Штатов. Об этом в интервью телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил американский дипломат, бывший сотрудник Пентагона Чез Фриман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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