Американский дипломат: Трамп продолжает участвовать в украинской войне

Президент США Дональд Трамп ошибается, когда говорит, что конфликт на Украине – это не война Штатов. Об этом в интервью телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил американский дипломат, бывший сотрудник Пентагона Чез Фриман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».