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Илон Маск потребовал согласовывать с ним прием на работу каждого сотрудника Tesla

Илон Маск потребовал согласовывать с ним прием на работу каждого сотрудника Tesla

Американский предприниматель Илон Маск, который ранее заявил о своей готовности уделять больше внимания автопроизводителю Tesla, потребовал согласовывать с ним каждое решение о приеме новых сотрудников в компанию, об этом сообщает телеканал CNBC.

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