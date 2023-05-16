Илон Маск потребовал согласовывать с ним прием на работу каждого сотрудника Tesla

Американский предприниматель Илон Маск, который ранее заявил о своей готовности уделять больше внимания автопроизводителю Tesla, потребовал согласовывать с ним каждое решение о приеме новых сотрудников в компанию, об этом сообщает телеканал CNBC.
Американский предприниматель Илон Маск, который ранее заявил о своей готовности уделять больше внимания автопроизводителю Tesla, потребовал согласовывать с ним каждое решение о приеме новых сотрудников в компанию, об этом сообщает телеканал CNBC.
Свежие комментарии