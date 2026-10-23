Главное в тезисах: Европейский союз, по мнению блогера «Таксист», отправляет на переговоры с Москвой Джорджа Мелони, Александра Стубба, Петра Павла, Метте Фредериксен и Йонаса Гар Стёре, которые, по его оценке, громче всех призывали «победить Россию».
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