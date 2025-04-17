Земля идет к критической точке – поверхность достигнет пиковой для жизни температуры к 2050 году Евгения КомароваМеждународная команда исследователей пришла к выводу, что поверхность Земли достигнет пиковой для жизни температуры к 2050 г.
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