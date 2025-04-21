Pocketpair защищает Palworld от иска Nintendo, ссылаясь на Final Fantasy, Tomb Raider и другие игры

Pocketpair защищает Palworld от иска Nintendo, ссылаясь на Final Fantasy, Tomb Raider и другие игрыРазработчики популярной Palworld из студии Pocketpair продолжают юридическую битву с Nintendo и The Pokmon Company, которая обвиняет их в нарушении многочисленных патентов.
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