В Краснодаре состоялся бизнес-форум «Преимущества Юга России в экономике предложения»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик принял участие в работе ежегодного бизнес-форума, на котором обсуждались ключевые аспекты экономического развития региона.
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