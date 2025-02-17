Бойцы ВСУ минировали тела мирных жителей, убитых ими в Авдеевке в ДНР. Об этом рассказал замкомандира мотострелкового батальона 80-го танкового полка 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» лейтенант Артем Алексенцев с позывным Крестик, сообщило ИА Regnum.
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