ВСУ минировали тела убитых ими мирных жителей в Авдеевке

Бойцы ВСУ минировали тела мирных жителей, убитых ими в Авдеевке в ДНР. Об этом рассказал замкомандира мотострелкового батальона 80-го танкового полка 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» лейтенант Артем Алексенцев с позывным Крестик, сообщило ИА Regnum.