ВСУ взломали терминалы Starlink, чтобы беспрепятственно выходить в интернет

Бойцы Вооруженных сил Украины взломали терминалы спутниковой связи Starlink. Это было сделано для того, чтобы выходить в интернет бесплатно, заявил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин в беседе с ТАСС.
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