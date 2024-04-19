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ВСУ взломали терминалы Starlink, чтобы беспрепятственно выходить в интернет

ВСУ взломали терминалы Starlink, чтобы беспрепятственно выходить в интернет

Бойцы Вооруженных сил Украины взломали терминалы спутниковой связи Starlink. Это было сделано для того, чтобы выходить в интернет бесплатно, заявил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин в беседе с ТАСС.

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