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SPLETNIK

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Надежда Оболенцева и миллиардер Евгений Швидлер стали родителями во второй раз

Надежда Оболенцева и миллиардер Евгений Швидлер стали родителями во второй раз

43-летняя Надежда Оболенцева стала матерью во второй раз. У светской львицы и её 62-летнего супруга, миллиардера Евгения Швидлера, родилась дочь.

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