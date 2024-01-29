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Экс-игрок Терехин: для "Зенита" уход Вендела и Кассьеры не станет проблемой

Экс-игрок Терехин: для "Зенита" уход Вендела и Кассьеры не станет проблемой

Бывший нападающий московского "Динамо" Олег Терехин заявил, что для петербургского "Зенита" не будет проблемой уход бразильца Вендела и колумбийца Матео Кассьеры, однако выдвинул предположение, что клуб они покинут не в зимнее трансферное окно, а после завершения сезона.

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