«Рейнджерс» близки к назначению Салливана главным тренером, стороны ведут активные переговоры. Торторелла может войти в штаб (ESPN)

Клуб ведет активные переговоры с 57-летним специалистом, ранее покинувшим «Питтсбург». Ожидается, что зарплата Салливана по контракту с клубом из Нью-Йорка будет одной из самых высоких для тренеров в истории лиги.
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