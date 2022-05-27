Клинцевич: глава Минобороны Нидерландов держит россиян «за дураков»

Бывший российский сенатор, полковник в отставке Франц Клинцевич прокомментировал заявление министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен о том, что Россия «должна» предоставить НАТО некие «реальные гарантии» для вывоза зерна с Украины морским путем.