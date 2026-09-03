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Регионы России

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Лавров назвал фон дер Ляйен «фюрером» из-за стремления к власти в ЕС

Лавров назвал фон дер Ляйен «фюрером» из-за стремления к власти в ЕС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своей публичной речи резко охарактеризовал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, назвав её «фюрером».

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