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Осака о дружбе с Кириосом: «Мне очень нравятся люди, которые не стесняются того, кто они есть, и не боятся показывать все свои стороны»

Осака о дружбе с Кириосом: «Мне очень нравятся люди, которые не стесняются того, кто они есть, и не боятся показывать все свои стороны»

«Ник – энергичный человек и на корте, и за его пределами. Мне очень нравятся люди, которые не стесняются того, кто они есть, и не боятся показывать все свои грани.

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