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Царьград

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Новый бич современности - молодежь жалуется на тугоухость

Новый бич современности - молодежь жалуется на тугоухость

В России молодые люди теряют слух из-за наушниковВ России в два раза выросло количество жалоб от молодых людей на проблемы со слухом.

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