Иностранная агентура вмешалась в дружбу Абхазии и России

Natalija Osminina

Абхазия готовилась давно. Просто на нее не обращали внимания, наверное полагали, что само рассосется. Ан нет. МИ6 поджигает периферию России со всех сторон. Абхазия - это государство с государстве, живет сугубо по своим местечковым и поместно князьковым законам. Полное беззаконие. Те, кто был там -опускали руки, им Москва только как дойная корова. Просто чудовищно неблагодарные твари. Эти еще хуже Армении.