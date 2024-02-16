Абхазия переживает новый политический скандал, прямо связанный с отношениями с Россией. Заявлено, что очередной договор сотрудничества с Москвой «не подлежит подписанию МВД Абхазии».
Иностранная агентура вмешалась в дружбу Абхазии и России
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ИП
Игорь Петров
Надоели эти вши.. Только жрать и гадить.
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4 час.
Natalija Osminina
Абхазия готовилась давно. Просто на нее не обращали внимания, наверное полагали, что само рассосется. Ан нет. МИ6 поджигает периферию России со всех сторон. Абхазия - это государство с государстве, живет сугубо по своим местечковым и поместно князьковым законам. Полное беззаконие. Те, кто был там -опускали руки, им Москва только как дойная корова. Просто чудовищно неблагодарные твари. Эти еще хуже Армении.
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1 час.
Сергей Туренко
А не послать их всех в Ж*ПУ. Уже достали. Отрезать финансирование, поставку фруктов и овощей, вина на первый случай. Пускай продают в гейропу и далее. У нас своего крымского, краснодарского и ставропольского вполне достаточно.
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1 час.
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