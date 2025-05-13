Совместная проверка ОНК и представителя Уполномоченного проведена в Можайске

Представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области и члены Общественной наблюдательной комиссии Московской области по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, посетили следственный изолятор №10 в городе Можайске.