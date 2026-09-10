Appeals court rejects Trump bid to lift block on mail ballot rule

A federal appeals court denied U.S. President Donald Trump's latest request to overturn a lower court ruling that blocked new rules for mail ballots.
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