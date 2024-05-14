Из МГУ отчислили студента, задержанного за сбор денег для ВСУ

В пресс-службе факультета фундаментальной медицины МГУ сообщили, что украинский студент, который ранее был арестован в Москве за попытки собрать в интернете деньги для Вооруженных сил Украины и за публикацию информации националистического характера, отчислен из университета .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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