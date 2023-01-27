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Талалаев о Дзюбе в «Торпедо»: «Мы предлагали ему приехать, пройти медосмотр, пообщаться, расставить точки над i. Артем принял другое решение»

Андрей Талалаев высказался о возможном переходе Артема Дзюбы в «Торпедо». Ранее президент «Торпедо» Илья Геркус заявил, что Дзюбы в клубе не будет: «Вопрос закрыт».

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