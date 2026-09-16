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Может ли уходовая косметика предотвратить появление морщин? Мнение дерматологов

Может ли уходовая косметика предотвратить появление морщин? Мнение дерматологов

Уход за кожей не способен полностью остановить старение, однако некоторые средства могут поддерживать выработку коллагена и уменьшать выраженность возрастных изменений.

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